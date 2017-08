Assassin's Creed: Origins - Open-World-Mission im 12-minütigen Gameplay-Video

Ubisoft-TV veröffentlichte neues Gameplay-Material zu Assassin's Creed: Origins. In dem Video wird eine der Nebenquests gespielt und anhand dessen einige der neuen Funktionen vorgestellt und erklärt. Hierbei erhaltet ihr auch Informationen zu den neuen Waffen, den überarbeiteten Skill- und Levelmöglichkeiten sowie zum veränderten Kampf- und Lootsystem.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, PC, Xbox One und Xbox One S. Nach Veröffentlichung der Xbox One X am 7. November 2017 wird das Spiel auch für diese Konsole verfügbar sein.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

