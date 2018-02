Assassin's Creed: Origins - Launch-Trailer zu The Discovery Tour veröffentlicht

Es ist endlich so weit. Viele Entdecker des alten Ägyptens haben schon lange darauf gewartet. The Discovery Tour zu Assassin's Creed: Origins ist da. Der spezielle Modus hat nun einen offiziellen Launch-Trailer spendiert bekommen. Assassin's Creed Origins: The Discovery Tour ist ab dem 19. Februar 2018 erhältlich und kann auch separat gekauft werden, wenn ihr nicht über das Hauptspiel verfügt.

Falls ihr euch fragt, was es mit der Entdeckungstour von Assassin's Creed: Origins auf sich hat, dann haben wir nachfolgend alle Infos für euch in der Zusammenfassung:

