Assassin's Creed: Origins - Doku beleuchtet sechs Fan-Geschichten

In diesem Video von Ubisoft möchte der Publisher die Fans seiner Assassins Creed-Reihe in den Mittelpunkt stellen und verschiedene Geschichten in einer Art Dokumentation vorstellen. In "Aus der Bruderschaft der Assassinen" hat Ubisoft den Focus auf seine Fans gelegt und die starke Fangemeinde mit sechs Geschichten vorgestellt. Denn die Community ist für den französischen Publisher besonders wichtig.

Im neusten Ableger: Assassins Creed: Origins, werden die Spieler hauptsächlich als Bayek durch das alte Ägypten schleichen, springen und klettern, um der geheimnisvollen Story zu folgen. Es sollen allerdings noch weitere spielbare Charaktere von der Partie sein.

Assassin's Creed: Origins wird am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One, sowie dem PC erscheinen.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

