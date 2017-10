Assassin's Creed: Origins - Cooler Live-Action-Trailer zum Action-Adventure

Am 27. Oktober 2017 erscheint das Action-Adventure Assassin's Creed: Origins für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Nun hat Ubisoft einen Live-Action-Trailer zu dem Titel veröffentlicht, der uns verdeutlichen soll, was einen waschechten Assassinen tatsächlich ausmacht.

Der Live-Action-Film versetzt uns in das antike Ägypten des Jahres 46 v. Chr. und ist von Daniel Wolfe inszeniert worden. "Ich bin" erzählt die Geburtsstunde eines Mythos, eines Ideals, das Männer, Armeen und Länder verändert, unterlegt von den Rhythmen von Nicholas Britells The Middle of the World."

Der Film wurde mit authentischen Mitteln realisiert und beinhaltet mehr als 200 Statisten, Kostüme und dutzende Tiere, um die Geschichte des Kredos zu porträtieren.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

