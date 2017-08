Assassin's Creed: Origins - Animierter gamescom-Trailer

Auf der Xbox-Pressekonferenz auf der gamescom 2017 wurde ein neuer, animierter Trailer zu Assassin's Creed Origins gezeigt. Er erzählt eine kurze Geschichte rund um einen Kampf in der ägyptischen Spielwelt. Ubisoft präsentierte den Trailer exklusiv vorab im Microsoft-Livestream.

Assassin's Creed Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Auf der Xbox One X gibt es einige grafische Upgrades, auf der PS4 Pro wohlmöglich auch. Entwickelt wird das Action-Adventure von Ubisoft Montreal.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

