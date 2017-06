Assassin's Creed: Origins - Angeblicher Leak auf Reddit erschienen

Auch heute gibt es wieder einiges zu berichten und so präsentieren wir euch mal wieder eine extralange Folge der PlayNation News.

In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um Assassins Creed: Empire, das nun vielleicht doch Assassin's Creed: Origins heißen könnte, wenn man dem angeblichen Leak eines Reddit-Users vertrauen darf. Spielen soll der nächste Teil der beliebten Reihe im alten Ägypten und antiken Griechenland. Was der Nutzer zu sagen hatte, erfahrt ihr von Patrik und Dennis im Video.

Außerdem sprechen wir über die YouTube-Videos mit den meisten Dislikes und Ready or Not, den neuesten Stern am Taktik-Shooter-Himmel.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

Siehe auch: Assassin's Creed