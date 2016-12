Euch war der Debüttrailer des kommenden Assassin’s Creed Films zu lasch? Ihr hattet den Eindruck, dass die Verfilmung zu wenig Kämpfe beinhaltet? Der neue Trailer könnte eben jene Zweifel für immer aus der Welt schaffen: Im Gegensatz zum ersten Trailer präsentiert sich der neue Filmtrailer mit epischer Musik und brutalen Kampfeinlagen – allein in diesem Trailer sterben womöglich mehr Personen als in manch einem Action-Film.



Unser Appell: Was wir uns vom Assassin’s Creed Film erhoffen



Mehr Hintergrundinformationen gibt es insbesondere bezüglich Callum Lynch, also dem modernen Protagonisten des Films. Die Szenen der spanischen Inquisition deutet hingegen indirekt an, dass wir im Assassin’s Creed Film eine richtige Bruderschaft der Assassinen zu Gesicht bekommen werden – zumindest ist Aguilar des Öfteren mit einigen Kollegen unterwegs. Mehr erfahren wir spätestens am 27. Dezember dieses Jahres, wenn der Assassin’s Creed Film in den deutschen Kinos anläuft.

Infos zu Assassin's Creed: Film