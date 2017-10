ARK: Survival Evolved - Live Action Trailer sorgt für Begeisterung

Um den offiziellen Release der Vollversion von ARK: Survival Evolved gebührend zu feiern, hat sich Entwickler Wildcard etwas Besonderes einfallen lassen: In Kooperation mit dem Studio Pixomondo entstand so ein kurzer Live Action Trailer, der sogar mit einem aus dem Spiel bekannten Dinosaurier aufwarten kann. Weitere Videos in der Art sollen folgen.

Auch wenn es sich um einen eher kurzer Clip handelt, so steckt doch einiges an Aufwand hinter dem Projekt. Am Werke waren hier vor allem Executive Producer Mandie Briney und VFX-Spezialist Sven Martin, der maßgeblich für die Spezialeffekte in Game of Thrones verantwortlich war und ist.

Ein großer Erfolg

Auf YouTube konnte das Video innerhalb von drei Tagen schon mehr als 400.000 Aufrufe verzeichnen. Noch mehr als die bloße Reichweite des Clips dürfte die Verantwortlichen allerdings freuen, dass dieser bei den Usern überaus gut ankommt. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was die kreativen Köpfe noch geplant haben, denn wie gesagt: Dies ist erst der Anfang von einer ganzen Serie entsprechender Video.

Infos zu ARK: Survival Evolved

