ARK: Survival Evolved - Launch-Trailer zur Expansion Aberration zeigt Neuerungen

In ARK: Survival Evolved wird sich fortan einiges ändern. Die neue Erweiterung Aberration bringt eine Vielzahl an Neuerungen in den Survival-Titel. Die Entwickler haben nun auf ihrer hauseigenen YouTube-Seite einen entsprechenden Launch-Trailer hochgeladen.

Hier erhalten wir einen Ersteindruck von den kommenden Inhalten wie den neuartigen Untergrund-Biomen, diverse Herausforderungen, die auf die Spieler warten, und eine erbarmungslose Umgebung, die nur mit Wingsuits, Seilrutsche und entsprechender Ausrüstung heil überstanden werden kann. Aber seht am besten selbst!

