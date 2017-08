ARK: Survival Evolved - Harsche Preis-Kritik von DayZ-Entwickler Dean Hall

Es ist Mittwoch und somit mal wieder an der Zeit, euch mit unseren PlayNation News über das zu informieren, was in der vergangenen Woche in der Gaming-Welt so passiert ist.

Was in dieser Woche wichtig war

Unter anderem sprechen Ben und Dennis in der aktuellen Folge über ARK: Survival Evolved, denn der Titel machte sich mit seiner enormen Preiserhöhung nicht viele Freunde. Kritik erfolgte nun auch von DayZ-Entwickler Dean Hall, der die Entscheidung unter anderem als „pure Gier“ bezeichnete.

Außerdem: Ein Folk-Sänger verklagt die Macher von Fallout 4 derzeit auf eine Million Dollar, eine billige Celeron-CPU wurde geschickt als Ryzen-Prozessor getarnt und die Beta von Star Wars: Battlefront 2 erscheint im Oktober.

Infos zu ARK: Survival Evolved

