Der Survival-Titel ARK: Survival Evolved hat mit ARK: Scorched Earth die erste offizielle Erweiterung erhalten, obwohl sich das Hauptspiel eigentlich noch in der Early-Access-Phase befindet. Zu einem Preis in Höhe von 19,99 Euro erhaltet ihr das Expansion Pack, das euch in die Wüste führt und zahlreiche neue Kreaturen einführt.

Innerhalb des beeindruckenden Trailers sind unter anderem sogar Drachen zu sehen, die von euch geflogen werden können. Das sieht im Video sehr episch aus, doch wir zweifeln, dass im Spiel ähnliche Kämpfe tatsächlich zu Stande kommen.

