Aquanox Deep Descent - Frischer Gameplay-Trailer erschienen

Publisher THQ Nordic veröffentlichte jüngst einen neuen Gameplay-Trailer zum Unterwasser-Egoshooter Aquanox Deep Descent. Dieser ermöglicht es euch nicht nur, erste Einblicke in das Setting zu erhaschen, sondern euch auch auf das vorzubereiten, was da in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf euch zukommt. Ob ihr es wohl schafft, in einer dystopischen Zukunft zu überleben, in der Ressourcen knapp sind und es von Gegnern nur so wimmelt?

Alles Wissenswerte zu Aquanox Deep Descent

Wir durften uns den taktischen Unterwasser-Shooter auf der gamescom 2017 genauer anschauen. Alle dort gewonnenen Informationen findet ihr in unserem Übersichts-Artikel zum Game:

