Apollo Justice: Ace Attorney - Der Launch Trailer zur 3DS-Umsetzung

Morgen erscheint Apollo Justice: Ace Attorney als Download für den Nintendo 3DS. Nachdem sich die ersten drei Spiele auf Phoenix Wright konzentrierten, übernehmt ihr diesmal mit Apollo Justice die Rolle eines Strafverteidigers. Erstmals erschien die Visual Novel 2008 für den Nintendo DS, in der eShop-Variante finden sich zahlreiche Verbesserungen, in erster Linie in technischer Hinsicht. Charaktere und Hintergründe sind schärfer als zuvor und auch der Sound erklingt klarer aus den Lautsprechern. Außerdem ist die japanische Version des Spiels über das Hauptmenü anwählbar.

Infos zu Apollo Justice: Ace Attorney