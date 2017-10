Apollo Justice: Ace Attorney - Ab dem 23. November im eShop erhältlich

Capcom hat angekündigt, dass Apollo Justice: Ace Attorney am 23. November auch im europäischen eShop für Geräte der 3DS-Familie zum Download bereit stehen wird. Im vierten Hauptspiel der Hauptreihe von Ace Attorney schlüpft ihr in die Rolle des Strafverteidigers Apollo Justice, der sich in einer Reihe aussichtslos erscheinender Fälle vor Gericht behaupten muss. Phoenix Wright tritt im Lauf des Spiels ebenfalls in Erscheinung, seine Anwaltstätigkeit hat er jedoch an den Nagel gehangen. Mehr zur Story und dem Cast von Apollo Justice: Ace Attorney seht ihr in einem neuen Trailer, den Capcom in dieser Woche veröffentlicht hat.

Mach's noch mal, Apollo!

Mit Apollo Justice sind dann alle Hauptspiele der Ace Attorney-Reihe für den 3DS neu aufgelegt worden, ihr könnt die Serie vom ersten bis zum aktuell sechsten Teil in einem Rutsch durchspielen. Für die eShop-Umsetzung hat man die Grafik und das Skript von Apollo Justice: Ace Attorney überarbeitet. Ihr werdet zwischen englischen und japanischen Texten wählen können, wie bei den anderen Teilen der Serie, die im eShop zu finden sind, gibt es keine deutsche Übersetzung. Die Originalfassung von Apollo Justice erschien vor neun Jahren für den Nintendo DS und ist dank Abwärtskompatibilität auch auf dem 3DS spielbar.

Infos zu Apollo Justice: Ace Attorney