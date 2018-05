Anime - Attack on Titan: Staffel 3 Trailer mit englischen Untertiteln

Erst kürzlich erschien der offizielle Teaser-Trailer zur 3. Staffel von Attack on Titan. Der Anime erhält ein weiteres Kapitel, das in 24 Episoden erzählt werden soll. Die Kollegen von AnimeLab waren so frei und haben den Trailer mit englischen Untertiteln bestückt, sodass alle Interessenten, die der japanischen Sprache nicht mächtig sind, auch den Worten der Hauptfiguren lauschen können. Die Premiere des Animes wird am 22. Juli 2018 sein. Falls ihr die 3. Season sehen möchtet, dann könnt ihr das nach der Veröffentlichung beim Anime-Anbeiter Anime on Demand mit deutschen Untertiteln machen.

Anime Wann erscheint Godzilla: Planet der Monster Teil 2 auf Netflix?