Albion Online - Update 'Hector' mit letzten Änderungen vor Release

Lange dauert es nicht mehr, bis Albion Online seinen endgültigen Release feiern darf. Bis es aber am 17. Juli 2017 so weit ist, setzt Sandbox Interactive seit längerem alles daran, die Beta mit einigen Updates noch weiter zu verbessern.

Im aktuellen Development-Recap-Video spricht Game Director Robin Henkys über die Verbesserungen, die Update „Hector“ mit sich bringen wird. Das letzte Update vor dem endgültigen Release soll am 07. Juni 2017 online gehen.

Unter anderem werden die Outlands, also die gesetzlosen Gebiete des Spiels, verändert, was sich beispielsweise in der Ressourcenverteilung zeigen wird. Außerdem werden die Häfen und Städte in den Outlands verschwinden, solltet ihr dort also noch Hab und Gut besitzen, solltet ihr dieses bis zur Veröffentlichung von „Hector“ in Sicherheit bringen.

Infos zu Albion Online