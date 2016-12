Mit einem neuen Trailer machen die Mannen von MadMind Studio derzeit erneut auf Agony aufmerksam. Der Titel direkt aus der Hölle wirbt derzeit auf Kickstarter um Unterstützung. Mehr als 37.000 der benötigten 66.666 Kanadischen Dollar sind bisher zusammengekommen und das, obwohl noch mehr als ein Monat bis zum Ende der Kampagne verbleibt. Es sieht also gut für die Realisierung des Titels aus und so dürfen wir wohl schon bereits im nächsten Jahr als gequälte Seele in den Tiefen der Hölle um unser Überleben kämpfen.

Wenn euch Agony näher interessiert, könnt ihr bei uns auch eine ausführliche Darstellung des Titels finden. Auf unserer Themenseite haben wir zudem alle wichtigen Infos wie Genre, Release-Zeitraum, Plattformen und Co. im Überblick gesammelt aufbereitet.

Infos zu Agony