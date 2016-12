Das First-Person-Survival-Horror-Spiel mit dem Namen Agony wird das Erstlingswerk des polnischen Entwicklerstudios Madmind. Madmind wurde erst Anfang dieses Jahres gegründet, bestehend aus neun eifrigen Köpfen, welche bereits an AAA-Titeln wie The Division und The Witcher 3 beteiligt waren.

In diesem umfangreichen Gameplay-Video geben euch die Entwickler einen Vorgeschmack auf das Überleben in der Hölle.

Ihr taucht in die Rolle einer gequälten Seele ohne irgendwelche Erinnerungen an die Vergangenheit. Euer Ziel: Entkommt der Hölle. Dank bestimmter Fähigkeiten seid ihr in der Lage mit anderen Seelen zu interagieren und sogar deren Entscheidungen zu beeinflussen. So können auch schwächere Dämonen kontrolliert werden. Doch offensichtlich gibt es nur einen Ausweg - ihr müsst euch mit der geheimnisvollen Roten Göttin treffen, um dem Schrecken der Unterwelt zu entfliehen.

Agony erscheint voraussichtlich 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Infos zu Agony