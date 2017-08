Vor einiger Zeit gab es einen Announcement-Trailer, der den neuen Titel der Saints Row-Macher vorgestellt hat. Heute sehen wir den Launch-Trailer von Agents of Mayhem, der auf etwaige Ereignisse einstimmen soll. Das Spiel ist heute am 15. August 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen.

Infos zu Agents of Mayhem

Siehe auch: agents of mayhem