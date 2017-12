Accounting+ soll ab dem 19. Dezember 2017 zum Preis von 11,99 Euro im PSN Store zum Download bereitstehen. Was euch der Titel bietet, zeigt der Debüt-Trailer weiter oben.

Nutzer von PlayStation VR dürfen sich im Dezember in den Titel Accounting+ stürzen, der für Sonys VR Headset erscheint. Bereits im Oktober 2016 ist das Original kostenlos für die HTC Vive veröffentlicht worden. Das Spiel ist dabei von den Owlchemy-Labs-Spielen inspiriert worden.

