1-2-Switch - Fehlende Grausamkeit beim Melken?

In der heutigen Episode der PlayNation-News haben wir gleich mehrere Meldungen für euch, die in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt haben. So können wir offenbar noch in dieser Woche mit der offiziellen Ankündigung der Xbox Scorpio rechnen, so eine ausgerechnet am 01. April erschienene Meldung. Mittlerweile wissen wir, dass es sich dabei um keinen Aprilscherz handelt und wir die neue Konsole bereits am Donnerstag bestaunen können.

Virtuelle Kühe in Not?

Außerdem machte die PETA mal wieder von sich reden, denn diese beschwerte sich nun öffentlich über 1-2-Switch, denn das Game ermöglicht es den Spielern innerhalb eines Minigames, das Kühe melken zu simulieren. Die Tierrechtsorganisation vermisst hierbei laut eigenen Worten die Brutalität des Melkens und schlägt eine Alternative vor, in der man stattdessen Mandeln zur Herstellung von pflanzlicher Milch einsammelt.

Und: Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 liegt offenbar trotz langer Entwicklungszeit noch in weiter Ferne. Wir sagen euch, was wir bisher wissen.

Infos zu 1-2-Switch

