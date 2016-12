Kurz vor der Veröffentlichung des Spiels Die Zwerge am 1.12.2016 gewährte man uns die Möglichkeit, das Strategie-Adventure aus dem Hause KING Art Games einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und uns selbst ein Bild davon zu machen, wie gut die Umwandlung der Literaturvorlage des Bestsellerautors Makrus Heitz in ein Spiel geklappt hat.

Mit dem Fantasy-Epos Die Zwerge vom deutschen Autoren Markus Heitz haben sich die Entwickler des Bremer Studios KING Art Games wahrlich eine umfangreiche Vorlage für ihr gleichnamiges Strategie-Adventure ausgesucht. Seit der erste Teil im Jahre 2009 veröffentlicht wurde, gesellten sich im Laufe der Jahre sowohl vier weitere Bücher der Reihe als auch eine Spin off-Serie über die Hauptantagonisten der Zwerge zur Saga um Tungdil Goldhand und das Geborgene Land hinzu. An die Herausforderung, die umfangreiche Welt des ersten Teils in ein Spiel umzuwandeln, wagte man sich nun also heran, unter anderem mit Einbezug des Autors der Vorlage.

Ob dem ambitionierten Studio die Umsetzung in solch einer Art und Weise gelungen ist, dass sie nicht nur die Fans der Bücher von sich überzeugen sondern gleichzeitig auch einem Publikum zugänglich sind, das mit der Geschichte noch keinerlei Kontakt hatte, wie gut das Strategie-typische Stop&Go-Kampfsystem funktioniert und wie treu man dabei dem Original bleibt, haben wir in unserem Test zum Spiel unter die Lupe genommen. Unsere Meinung, Kritikpunkte und alle weiteren Informationen zum Spiel und dessen Mechaniken könnt ihr dort nachlesen.

