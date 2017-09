Zone of the Enders VR - Hideo Kojimas Klassiker kommt für die PlayStatoin VR

Im Vorfeld der Tokyo Game Show 2017 gibt es diverse Infos zu neuen Spielen. Konami wird mit Zone of the Enders VR eine Virtual Reality-Adaption des futuristischen Kampfspiels abliefern.

Im Rahmen des Sony Briefings zur Tokyo Game Show 2017 wurde eine VR-Adaption zu Zone of the Enders angekündigt, das seinerzeit von Hideo Kojima entwickelt wurde. Konami hat diesbezüglich einen Trailer veröffentlicht, der einen entsprechenden Ersteindruck gibt. Den Teaser-Trailer haben wir unterhalb der News eingebunden.

Die Verantwortlichen haben in Zone of the Enders VR "verbesserte Grafik" versprochen, neben der Unterstützung für eine Auflösung von 4K. Ebenfalls neu ist das Sound-Design, das ein "next-gen surround sound" enthält.

VR-Perspektive

Der Titel soll laut Aussagen in der Virtual Reality durch eine ganz neue Perspektive wahrgenommen werden. Es wird weitere Extras und Features geben, die zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht preisgegeben wurden. Das Spielen in 4K soll ebenfalls ermöglicht werden.

Zone of the Enders VR wird von Cygames entwickelt und bereits im Frühjahr 2018 veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um einen Titel, der exklusiv für die PlayStation VR erscheint.

Infos zu Zone of the Enders VR