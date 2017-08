Zlatan Legends - Ibrahimovic meets Iron Man in neuem Mobile-Game

Der schwedische Fußballspieler Zlatan Ibrahimovic erhält mit Zlatan Legends sein eigenes Mobile-Game, bei dem er in die Rolle eines Iron Man-Verschnitts schlüpft und bisher unbekannten Feinden den Kampf ansagt.

Zlatan Ibrahimovic beherrscht es perfekt, sich und seinen Namen als Marke zu verkaufen und schuf eine Art Kunstfigur, die vor Arroganz und Egozentrik kaum zu übertreffen sein dürfte. Dabei hat der schwedische Nationalspieler es jedoch nahezu immer geschafft trotzdem sympathisch zu bleiben und die Leute indirekt überzeugt, Zlatan als Rolle anzuerkennnen.

Der Anzug braucht Zlatan

Obwohl er seit etwa einem Monat vereinslos ist, arbeitet er weiter daran seinen Namen als Marke zu etablieren. So wurde jetzt bestätigt, dass im August mit Zlatan Legends ein Mobile-Game erscheinen wird, das sich um den Fußballer drehen wird. Bei Zlatan Legends soll es sich um ein "schnelles und action-lastiges Mobile-Game im Weltraum" handeln. Und natürlich kann in so einem Spiel die Hauptrolle nur durch den König Ibracadabra höchstpersönlich besetzt werden. Da er zwar schon in seiner normalen Form kaum zu übertreffen ist, erhält er in dem Spiel eine Art Iron Man-Anzug und stellt sich bösen Mächten.

Entwickelt wird das Spiel vom schwedischen Entwicklerstudio Isbit Games, dessen Mitbesitzer niemand anderes als Zlatan Ibrahimovic höchstpersönlich ist. Wie kann es auch anders sein?

Aus dem bisher erschienenen Teaser-Trailer ist noch nicht wirklich ersichtlich, in welche Richtung sich das Spiel bewegen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Zlatan gegen außerirdische Invasoren antreten wird und ihnen zeigt, dass es auf dieser Welt nur einen wahren Zlatan geben kann.

Zlatan Legends erscheint am 17. August in Apples App Store. Eine Veröffentlichung für Android-Geräte ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

