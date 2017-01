Das wäre der negative Hammer für alle Besitzer einer Nintendo Wii U, die sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild im neuen Jahr zulegen wollen. Der Titel könnte schon eingestellt sein.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden wir mit verwunderlich viel Material zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild versorgt. Nintendo veröffentlichte regelmäßig Trailer, neue Screenshots und ließ die Presse bereits vorab testen. Sämtliches Material wurde auf der Nintendo Wii U festgehalten - mit Außnahme einer Late Night Show, die zuletzt im Besitz der Nintendo Switch und dem neuen Zelda war.

Für die Wii U soll das Spiel im kommenden Jahr erscheinen, doch aktuelle Gerüchte lassen jetzt daran zweifeln. Der japanische Blog Goo berichtet darüber, dass die Wii U-Fassung jetzt komplett eingestellt wurde. Grund dafür sollen technische Schwierigkeiten sein, die bei der Nintendo Switch nicht vorhanden sind. Im Beitrag wurde sogar ein Dokument gezeigt, welches diese Theorie bestätigen soll.

Was spricht dafür?

Die Nintendo Wii U ist tatsächlich nicht gerade zuverlässig, was die Performance von The Legend of Zelda: Breath of the Wild angeht. Oft kam es zu unschönen Frame-Drops und Rucklern. Außerdem würde der Absatz für die Switch-Version sinken, wenn zeitgleich eine Fassung für die Wii U erscheint.

Was spricht dagegen?

Eine ganze Menge. Nintendo ist nicht gerade dafür bekannt, Spiele wegen schwacher Hardware oder Performance auf Eis zu legen. Darüber hinaus ist es nur schwer vorstellbar, dass man etwas einstellt, womit man Jahrelang geworben hat. Davon ab könnte das Gerücht ein einfacher Mitläufer der Meldung sein, dass der Titel Yooka-Laylee für die Wii U aus Hardware-Gründen nur für die Switch erscheint.

