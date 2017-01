Zelda: Breath of the Wild - Wieso Link beinahe eine Frau gewesen wäre

Link als Frau? In The Legend of Zelda: Breath of the Wild wäre es fast dazu gekommen. Doch wieso hat man überhaupt darüber nachgedacht, den Helden in eine Heldin zu verwandeln?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist wahrscheinlich der wichtigste Titel für die Nintendo Switch und wird nach langem hin und her jetzt doch ein Launch-Titel der Konsole. Wieder einmal wird Link gegen seinen Erzfeind Ganondorf kämpfen um das Land Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Dieses Mal spielt auch Zelda eine extrem große Rolle, doch spielen wird man sie wohl nicht können.

Die Frauen-Power schien während der Entwicklung allerdings noch ausgeprägter zu sein als es am Ende der Fall ist, denn man hat ernsthaft darüber nachgedacht, Link weiblich zu machen. Das bestätigte Eiji Aonuma, der mit dem gesamten Entwicklerteam darüber diskutierte, den jungen Helden in eine Frau zu verwandeln. Bereits beim ersten Trailer war sich die Community uneinig, ob Link jetzt weiblich ist, da er eher feminine Züge im Gesicht aufwies.

Weiblicher Link? Das gibt es schon.

Doch man untergrub das Vorhaben dann doch relativ schnell, da man keine Tradition brechen wollte und mit Linkle bereits eine weibliche Version von Link zur Hand hat. Genaue Gründe, weshalb man sich am Ende dagegen entschied, wurden allerdings nicht genannt.

Seitenauswahl

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Verspäteter Release in Europa? Wird der Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Europa verschoben? Ein aktueller Bericht von Eurogamer deutet darauf hin, dass der Titel den Launch der Nintendo Switch ...

Zelda: Breath of the Wild - Artwork zollt dem Erstling Tribut Das neue Jahr hat begonnen. Als Grußkarte der etwas anderen Art gibt es von den Entwicklern von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Remake eines älteren Artworks, das seinerzeit zu ...

Siehe auch: Frau