Zelda: Breath of the Wild - Update 1.3.3 veröffentlicht - Patchnotes

Nintendo hat zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein neues Update für Switch und Wii U veröffentlicht. Was das neue Update 1.3.3 alles macht, erfahrt ihr in den Patchnotes.

In der heutigen Nacht veröffentlichte Nintendo ein neues Update zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die aktuelle Version 1.3.3 behebt ein paar Fehler und fügt Unterstützung für die neuen amiibo hinzu.

Außerdem können Zelda-Spieler zur Feier der baldigen Veröffentlichung von Xenoblade Chronicles 2 eine spezielle Nebenquest annehmen. Darin erhaltet ihr als Belohnung eine ganz besondere Rüstung.

Das Update 1.3.3 zu Zelda: Breath of the Wild ist ab sofort für Nintendo Switch und Wii U zum Download erhältlich. Die neueste Version wird automatisch heruntergeladen, kann auf den Konsolen aber auch manuell forciert werden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Update 1.3.3

Unterstützung für Revali-, Daruk-, Urbosa und Mipha-amiibo hinzugefügt

Spezielle Nebenquest zu Xenoblade Chronicles 2 und besondere Rüstung hinzugefügt

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die X-Markierungen im Heldenpfad-Modus nicht mit Version 1.3.0 aufgezeichnet wurden

Diverse Fixes zur Verbesserungen der Spielerfahrung

