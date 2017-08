Zelda: Breath of the Wild - Update 1.3.1 veröffentlicht - Patchnotes

Nintendo hat zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein neues Update für Switch und Wii U veröffentlicht. Was das neue Update 1.3.1 alles macht, erfahrt ihr in den Patchnotes.

In der Nacht veröffentlichte Nintendo ein brandneues Update für The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die neueste Version 1.3.1 behebt vor allem mehrere Fehler.

Außerdem enthält das neue Update eine brandneue Funktion für Switch-Spieler: Über das Home-Menü kann im News-Channel ab morgen ein neuer Zelda-Reiter gefunden werden. Darin werden hin und wieder Posts veröffentlicht, mit denen ihr im Spiel diverse Items erhalten könnt.

Das Update 1.3.1 zu Zelda: Breath of the Wild ist ab sofort für Nintendo Switch und Wii U zum Download erhältlich. Die neueste Version wird automatisch heruntergeladen, kann auf den Konsolen aber auch manuell forciert werden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Update 1.3.1

Wir haben einen Fehler im ersten Erweiterungspass behoben, bei dem das Besiegen diverser Gegner für Kilton im Master-Modus nicht korrekt gezählt wurde.

In-game-Gegenstände können nun erhalten werden, indem die Software durch diverse Artikel in einem neuen News-Channel gestartet wird. Der News-Channel kann über News im Haupt-Menü erreicht werden. Der Channel eröffnet am 09. August. Es ist möglich, dass aufgrund eures Standorts oder Spielfortschritts diverse Items nicht verfügbar sind.

Diverse Änderungen, um das Gameplay zu verbessern.

