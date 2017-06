Zelda: Breath of the Wild - Update 1.3.0 veröffentlicht - Patchnotes

Nintendo hat ein neues Update zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Switch und Wii U veröffentlicht. Was das neue Update 1.3.0 macht erfahren wir in den Patchnotes.

Am frühen Morgen veröffentlichte Nintendo ein brandneues Update für The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die neueste Version 1.3.0 sorgt vor allem für die Implementierung des ersten DLC.

Das Update 1.3.0 zu Zelda: Breath of the Wild ist ab sofort für Nintendo Switch und Wii U zum Download erhältlich. Die neueste Version wird automatisch heruntergeladen, kann auf den Konsolen aber auch manuell forciert werden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Update 1.3.0

Erweiterungspass: DLC Pack 1 “The Master Trials” ist nun verfügbar. Wenn ihr diesen vorbestellebt habt, könnt ihr ihn mit dem neuesten Update spielen.

Zahlreiche Fehlerbehebungen zur Verbesserung des Gameplays.

