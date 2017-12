Der Story-DLC „The Champions Ballad“ für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint heute. Nintendo hat außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht.

Die Geschichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild geht mit „The Champions Ballad“ zu Ende. Der neue Story-DLC wird zur Überraschung aller Spieler noch heute erscheinen.

Im Rahmen der Erweiterung wird die Hintergrundgeschichte des Spiels näher erläutert. Die Hauptrolle spielen Link und die vier Recken.

Besonders cool: Als Belohnung für den Abschluss der Erweiterung gibt es ein Motorrad! Den Trailer findet ihr unten.

