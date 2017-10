Zelda: Breath of the Wild - So gut kann das Rollenspiel auf dem PC aussehen

Durch den Cemu Emulator könnt ihr Nintendos Fantasy-Rollenspiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch auf dem PC genießen. Dank des neuen Clarity FX Packs sieht der Titel auf dem heimischen Rechenknecht nun noch eine Ecke besser aus.

Am 03. März ist das Open-World-Spiel Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Nintendo Switch sowie die Wii U veröffentlicht worden. Nur eine Woche später konnte das erste Programm das Spiel auf dem PC emulieren. Der Emulator "Cemu" erschien in der Version 1.7.3 und bot die Funktionen, die für das neueste Abenteuer mit Link benötigt werden.

Während zwischen 15 und 30 Bilder erreicht werden konnten, ließ sich die Auflösung auf bis zu 4K hochschrauben. Entsprechend gut und flüssig kann der Titel also auf dem PC gespielt werden. In dieser Woche ist schließlich das Clarity FX Pack für den Cemu Emulator veröffentlicht worden, wodurch Breath of the Wild nun noch deutlich besser aussieht und durchaus zu beeindrucken weiß.

Unter anderem sind Objekte wie Bäume oder Häuser in der Ferne dadurch noch deutlich besser und klarer zu erkennen. Auch hinsichtlich der Beleuchtung sowie der Farben hat sich eine Menge getan. Unterhalb dieser Zeilen haben wir für euch ein entsprechendes Video eingebunden, das euch einen guten Eindruck über die gebotene Grafikkulisse gibt. Sollten euch einige Effekt zu stark sein, könnt ihr diese nach eurem eigenen Geschmack anpassen.

Wenn ihr Breath of the Wild selber in dieser Pracht genießen möchtet, dann könnt ihr euch das Pack hier herunterladen.

Seitenauswahl

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Update lässt euch die Sprachausgabe ändern In The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es zum ersten Mal in einem Spiel in der Reihe vertonte Dialoge. Einige Fans wollten Breath of the Wild mit japanischer Sprachausgabe und ...