Zelda: Breath of the Wild - Sexuelle Inhalte im Spiel

Im März erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild weltweit für Nintendo Switch und Wii U. Nun konnten Spieler bei diversen Händlern das offizielle Cover begutachten. Daraus ging nun hervor, dass der Titel über sexuelle Inhalte verfügen wird.

Im neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild werden wir uns über eine deutlich reifere und epischere Story gewöhnen müssen. Wie es aussieht, erwarten uns in einem gewissen Rahmen sogar sexuelle Inhalte.

Die Nintendo Switch Version des Rollenspiels ist in Japan bereits bei einigen Händlern aufgetaucht - natürlich ohne Disc, sondern als Leerhülle zu Promozwecken. Auf der Rückseite des Covers sind zusätzlich zum offiziellen Alterskennzeichen Hinweise zum Inhalt des Titels abgebildet.

Sexuelle Inhalte im neuen Zelda

Neben Gewalt und Kriminalität ist obendrein auch das Symbol für gezeigte Sexualität zu sehen, das bei sexuellen Beziehungen oder sexueller Aktivität angewendet wird. Dazu gehört auch knapp getragene Kleidung, Enthüllung von Unterwäsche, Nacktheit, sexuelle Anspielungen, moralisch verwerfliche Gedanken, Prostituion und andere sexuelle Inhalte.

Link? Zelda? Was weißt Du über Breath of the Wild?

Unklar ist natürlich, in welchem Rahmen das Sexualitäts-Symbol vergeben wurde. Besonders explizit können die jeweiligen Szenen definitiv nicht sein, immerhin bekommt Breath of the Wild eine Alterseinstufung von 12.

