Nachdem die Präsentation der Nintendo Switch eigentlich vorbei war, haut der japanische Entwickler und Publisher noch einen raus und veröffentlicht das Release-Datum für The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sollte der Launch-Titel der Nintendo Switch werden, doch vielen Gerüchten zufolge soll der neue Ableger erst im Winter erscheinen. Nintendo hatte nie öffentlich gesagt, dass das neue Zelda als Launch-Titel erscheinen soll und ein Release im Winter sollte taktisch klüger sein - nahm man zumindest an.

Jetzt wissen wir: The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint weltweit am 03. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch.

Im Rahmen der Pressekonferenz der Switch wurde dies vorhin bestätigt. Ein neuer Trailer wurde gezeigt, der am Ende das Datum offiziell enthüllt. Außerdem wird es erstmals eine richtige Sprachausgabe geben, wie man im Trailer hören konnte. Den Trailer könnt ihr euch HIER ansehen - es lohnt sich.

