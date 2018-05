Zelda: Breath of the Wild

Nintendo veröffentlicht ein neues Buch zum Zelda-Franchise. The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Creating a Champion befasst sich mit dem Hauptspiel und allen DLCs. Nintendo hat für The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein ordentliches Beiwerk geplant. Wie der Spielekonzern jüngst verlauten ließ, soll mit "Creating a Champion" ein Buch erscheinen, das mit satten 400 Seiten ausgestattet wird. Zelda: Breath of the Wild Der Beginn einer neuen Ära Creating a Champion Tatsächlich beinhaltet das Buch Infos zum Hauptspiel und zu allen DLCs. Inhaltlich sollen auf circa 50 Seiten diverse Illustrationen von Takumi Wada aufzufinden sein. Circa 300 Seiten beziehen sich auf Artworks und Kommentare der Entwickler, die über die Produktion des Spiels sprechen. Schließlich lässt sich auf circa 55 Seiten die Historie von Hyrule nachlesen. Und Interviews mit den geistigen Köpfen hinter Zelda, Hidemaro Fujibayashi, Satoru Takizawa, Takumi Wada und Eiji Aonuma, runden das ganze Schriftstück mit etwaigen Details ab. Die Veröffentlichung von Creating a Champion bezieht sich in Europa auf den 20. November 2018. Falls ihr das Bundle schon jetzt vorbestellen möchtet, dann könnt ihr dies nachfolgend machen. Hier Breath of the Wild: Creating a Champion vorbestellen* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*

