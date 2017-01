Zelda: Breath of the Wild - Nintendo erklärt Unterschied zwischen Switch und Wii U

Lohnt sich der Kauf einer Nintendo Switch, um The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu spielen? Oder kann man gleich zur günstigeren Wii U Version greifen? Nintendo hat jetzt den Unterschied zwischen den beiden Editionen enthüllt.

Am 03. März 2017 wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht nur für die Wii U, sondern auch für die neue Konsole Nintendo Switch erscheinen. Doch viele Fans sind sich unsicher, ob sich das Upgrade auf die neue Konsole überhaupt in irgendeiner Art und Weise rechnet.

In einem Statement gegenüber den Kollegen von IGN enthüllte Nintendo jetzt Details zu den Unterschieden zwischen den beiden Konsolenfassungen. Aus technischer Sicht scheint die Switch der Wii U deutlich überlegen zu sein, auch wenn die Sprünge nicht allzu drastisch klingen.

So ist Zelda auf Wii U und Switch

Wir zitieren die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Versionen im Wortlaut:

Beide erscheinen gleichzeitig am 03. März.

Beide laufen mit einer Framerate von 30 FPS.

Beide enthalten den selben Inhalt.

Am Fernseher läuft die Nintendo Switch Version mit einer Auflösung von 900p, die Wii U rendert in 720p.

Die Nintendo Switch Version verfügt über höherwertige Umgebungssound. Das Resultat ist, das die Geräusche von Schritten, Wasser, Gras realistischer ausfallen und das Open-Air-Feeling steigern.

Die Wii U Version wird 3 Gigabyte Speicherplatz zur Installation benötigen.

Einige Icons, die im Spiel angezeigt werden, sind zwischen den beiden Versionen unterschiedlich.

Eine Special Edition, Master Edition oder Limited Edition für Wii U ist nicht verfügbar.

