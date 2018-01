Zelda: Breath of the Wild - Nachfolger wird genauso offen

Die Freiheiten aus Breath of the Wild sollen in künftigen Zelda-Spielen übernommen werden. Das gaben die Produzenten in einem Interview bekannt. Ein neuer Teil ist bereits in Entwicklung.

Für viele galt Zelda: Breath of the Wild vor allem aufgrund seiner offenen Spielwelt und deren Freiheiten als Spiel des Jahres 2017. Nun sollen diese Aspekte auch in zukünftigen Zelda-Teilen vorkommen.

In einem Interview erklärte Produzent Eiji Aounuma, dass er fest daran glaube, dieses Level an Freiheit müsse als Formel beibehalten weden. Man hätte damit etwas einzigartiges geschaffen und könne dies nicht verwerfen.

Zelda-Nachfolger in Entwicklung

Es ist ohnehin bereits bekannt, dass ein Nachfolger bereits in Entwicklung ist. Viele Fans wünschen sich mehr Dungeons, mehr Städte, mehr bedeutende Nebenquests und eine relevantere Story.

Noch ist unklar, wie das nächste The Legend of Zelda aussehen und ob es für Nintendo Switch erscheinen wird. Die Entwicklung von Breath of the Wild ist auf jeden Fall bereits beendet:

