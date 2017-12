Zelda: Breath of the Wild - Nachfolger bereits in Entwicklung

Nintendo arbeitet bereits an einem Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der neue Teil wird sehr wahrscheinlich ebenfalls für Nintendo Switch erschienen.

Nach dem gigantischen Erfolg von The Legend of Zelda: Breath of the Wild befindet sich bereits ein Nachfolger in Entwicklung. Produzent Eiji Aonuma hat diese Nachricht offiziell bestätigt.

Es sind bislang keine Details zum nächsten Teil bekannt, ebenso sind Name und Releasetermin noch völlig unklar. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass das nächste Zelda ebenfalls für Nintendo Switch in Entwicklung ist.

Wie wird das nächste Zelda?

Die Richtung des nächsten Zelda-Spiels wird von Fans mit Spannung erwartet. Ein Schritt weg vom offenen Spielkonzept in Breath of the Wild wäre für viele ein Rückschritt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gewann 2017 die Auszeichnung als Spiel des Jahres und ist seit dem 03. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch erhältlich.

