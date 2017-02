Zelda: Breath of the Wild - Nach fünf Jahren endlich fertig, Gold-Status erreicht

Nach rund fünf Jahren Entwicklungszeit hat Nintendo endlich die Arbeit an The Legend of Zelda: Breath of the Wild beendet. Der Launchtitel für die Nintendo Switch hat nun seinen Gold-Status erreicht.

Seit 2012 arbeitet Nintendo schon an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dem wohl aufwändigsten Spiel der Unternehmensgeschichte. Nach mehreren Release-Verschiebungen haben die Entwickler nun die Arbeiten an dem Titel fertiggestellt.

Nintendo nahm für die Entwicklung vom neuen Zelda-Teil die Hilfe des Studios Monolith Soft in Anspruch. Dessen Entwickler Yasuki Honne veröffentlichte auf Twitter ein Bild, das die offizielle Party von Nintendo und Monolith Soft zeigt.

Zelda: Breath of the Wild erreicht endlich Gold-Status

The Legend of Zelda: Breath of the Wild habe offiziell Gold-Status erreicht, schreibt Honne in seinem Tweet. Auf dem Bild sind neben den zahlreichen am Entwicklungsprozess beteiligten Mitarbeiter auch Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto zu sehen.

Lange Zeit war unklar, ob es das neue Zelda überhaupt pünktlich auf die neue Konsole Nintendo Switch schafft. Gerüchten zufolge haben Nintendos Entwickler im Laufe der letzten Monate tausende Überstunden angehäuft, um weitere Optimierungsarbeiten tätigen zu können.

Die turbulente Zelda-Geschichte

Offiziell angekündigt wurde die Entwicklung vom neuen Zelda-Teil im Januar 2013, damals noch exklusiv für die Wii U. Im Rahmen der E3 2014 wurde erstmals Gameplay gezeigt, der Releasedatum belief sich auf 2015. Im März 2015 erklärte Nintendo, dass das Spiel für unbestimmte Zeit verschoben wird.

Nachdem zunächst das Jahr 2016 als Releasetermin feststand, wurde im April 2016 die Veröffentlichung des Spiels abermals verschoben. Der Titel solle zeitgleich für Wii U und der neuen Konsole mit Codenamen NX 2017 erscheinen. Auf der E3 2016 wurde der offizielle Name The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt gegeben, erstes Gameplay folgte kurz darauf. Am 13. Januar 2017 wurde bekannt gegeben, dass Breath of the Wild pünktlich zum Release der Nintendo Switch am 03. März 2017 veröffentlicht wird.

Wie viel weißt Du über das neue Zelda? Teste Dein Wissen hier!

Seitenauswahl

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Nintendo erklärt Unterschied zwischen Switch und Wii U Lohnt sich der Kauf einer Nintendo Switch, um The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu spielen? Oder kann man gleich zur günstigeren Wii U Version greifen? Nintendo hat jetzt den ...

Zelda: Breath of the Wild - Offizieller Releasetermin für Switch bekannt Nachdem die Präsentation der Nintendo Switch eigentlich vorbei war, haut der japanische Entwickler und Publisher noch einen raus und veröffentlicht das Release-Datum für The Legend of Zelda: ...

Siehe auch: breath of the wild