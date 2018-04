Zelda: Breath of the Wild - Meistverkaufte Titel der Reihe

Nintendos Open-World-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist das bisher meistverkaufte Spiel der gesamten Serie.

Satte 98 Punkte hat Nintendos Open-World-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild in unserem Test von unserem damaligen Redakteur Sascha Scheuß im März 2017 erhalten. Doch nicht nur PlayNation.de hat dem Titel Traumwertungen zugesprochen. Die internationale Presse feierte das Spiel bereits vor der offiziellen Veröffentlichung und sprach von dem womöglich besten Zelda-Ableger aller Zeiten.

Nintendo Profit um mehr als 500% gestiegen

Ein Rekord für Breath of the Wild

Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018. Rund 10 Millionen Exemplare sind bereits von Breath of the Wild verkauft worden. Damit ist der aktuelle Ableger das meisterverkaufte Spiel der gesamten Serie. Selbst Twilight Princess wird mit mehr als 8,85 Millionen verkauften Versionen auf den zweiten Platz verwiesen.

Von den 10 Millionen Verkäufen (bis zum 31. März 2018) entfallen insgesamt 8,48 Millionen Exemplare auf die Nintendo Switch und 1,5 Millionen Einheiten auf die Wii U. Lediglich Ocarina of Time (7,6 Millionen auf N64) und Ocarina of Time 3D (5,62 Millionen auf 3DS) würden vor Breath of the Wild stehen. Allerdings nur dann, wenn die Verkaufszahlen des Hauptspiels sowie die des 3D-Remakes zusammengerechnet werden.

Nintendo Präsident Kimishima tritt zurück und neue Auslieferungszahlen der Switch

17,79 Millionen ausgelieferte Nintendo Switch-Konsolen

Von der Nintendo Switch wurden bislang weltweit mehr als 17,79 Millionen Exemplare ausgeliefert. Dabei steht Super Mario Odyssey mit 10,41 Millionen Einheiten auf dem ersten Platz. Dahinter drängen sich Mario Kart 8 Deluxe (9,22 Millionen), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (8,48 Millionen) sowie der Multiplayer-Shooter Splatoon 2 (6,02 Millionen).

Der 3DS wurde bisher 72,53 Millionen Mal ausgeliefert. Die entsprechenden Spiele kommen auf 364,89 Millionen Exemplare. Die Super NES Classic Edition kommt auf insgesamt 5,28 Millionen Einheiten.