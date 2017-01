Nintendo wird nach The Legend of Zelda: Breath of the Wild keine weiteren Spiele mehr für die Wii U veröffentlichen. Die Konsole soll das Ende ihres kurzen Lebens bereits erreicht haben. Third-Party-Entwickler dürfen jedoch weiterhin ihre Spiele für die Konsole veröffentlichen.

Die Wii U ist nun offiziell am Ende ihrer nur kurz währenden Lebensphase. Wie im Rahmen eines Interviews mit den Kollegen von Polygon bekannt gegeben wurde, wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild das letzte Spiel sein, das von Nintendo für die Konsole veröffentlicht wird.

Wie seit der Nintendo Switch Presentation bekannt ist, wird der neue Zelda-Teil am 03. März 2017 zeitgleich für Wii U und Nintendo Switch erscheinen. Es soll einige Unterschiede zwischen den beiden Versionen geben.

Zelda ist das letzte Wii U Spiel

Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, erklärte gegenüber Polygon, dass keine weitere Entwicklungsarbeit für die Wii U stattfindet. Man sei bei der Wii U wirklich am Ende ihrer Lebensspanne angelangt.

Unklar ist natürlich, wie lange Nintendo den Online-Support für die Wii U aufrecht erhalten wird - Spiele wie Splatoon und Mario Kart 8 sind auf die Server-Verbindung angewiesen. Fils-Aime erklärte jedoch, man habe aktuell nicht vor, den Stecker bei den Online-Services zu ziehen.

