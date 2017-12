Zelda: Breath of the Wild - Krog-Samen sind einfach Scheiße

Die Krog-Samen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind tatsächlich einfach nur „Scheiße“. Beim häufig zu erhaltenden Item soll es sich wirklich nur um ihren Kot handeln.

Ziemliche Scheiße: Dabei soll es sich wörtwörtlich handeln, wenn man in The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen Krog-Samen findet. Das hat Entwickler Nintendo nun offiziell bestätigt.

Sehr viele Krog-Häufchen

In einem Interview mit IGN enthüllte Director Hidemaro Fujibayashi, dass die Krogs dem Spieler tatsächlich dauerhaft ihre Kothäufchen schenken. Hoffentlich stinken diese nicht allzu stark.

"Wir dachten uns einfach, dass es lustig wäre, daraus einen großen Witz zu machen. Es ist aber auch Teil der Hintergrundgeschichte: Eines der versteckten Dinge im ganzen Spiel ist es, dass die Krog-Samen tatsächlich Krog-Haufen sind."

Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr als große Belohnung beim Finden aller 900 Krog-Samen lediglich einen gigantischen Krog-Haufen als Belohnung erhaltet. Man wollte die vielen kleinen Geschenke der Krogs mit einem schönen großen Geschenk exakt widerspiegeln.

