Zelda: Breath of the Wild - Erstes DLC-Paket ab jetzt verfügbar

Ab heute ist das erste DLC-Pack zu Zelda: Breath of the Wild spielbar und bietet unbekannte Herausforderungen für Zelda sowie eine neue Schwierigekeitsstufe.

Ab heute könnt ihr euch das erste DLC-Paket zu Zelda: Breath of the Wild herunterladen. In "Die heldenhaften Prüfungen" müsst ihr euren Mut und eure Helden-Eigenschaften unter Beweiß stellen und die Herausforderungen bestehen. Neben der Prüfung des Schwertes wurde der Master-Modus freigeschaltet.

Im Paket ist außerdem ein Teleportstein und eine neue Rüstung enthalten, mit der ihr euch dem neuen Modus stellen könnt. Weitere Items wie die coole Krog-Maske, die euch das Finden der kleinen Wesen erleichtern soll und verschiedene Rüstungen.

Zur Veröffentlichung der Erweiterung hat sich auch Director Kentaro Tominaga zu Wort gemeldet:

Hallo, mein Name ist Tominaga, ein Game Designer. Ich bin auch der Director vom Expanson Pass von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Endlich, das erste DLC-Paket "Die legendären Prüfungen" ist erschienen! Dieses Paket bietet euch Inhalte, die sowohl diejenigen unter euch unterhalten werden, die gerade das Spiel spielen, als auch diejenigen, die das Spiel bereits abgeschlossen haben und es zurzeit beiseite gelegt haben. Es ist im Nintendo eShop zum Kauf verfügbar. Von der Prüfung des Schwertes bis zum Pfad des Helden, ich kann euch alles, was dieses Pack bietet, wärmstens empfehlen. Jedoch, wenn ich nur ein Feature wählen müsste, dann würde meine Empfehlung der zweite Durchlauf im Master-Modus sein, in dem die Gegner noch stärker sind und dadurch eine noch größere Herausforderung geboten wird. Der Master-Modus ist aber nicht nur ein härterer Schwierigkeitsgrad. Darin sind auch Gegner enthalten, die im normalen Modus nicht auftreten, und er bietet euch eine neue Gameplay-Erfahrung. Um in der Story im Master-Modus weiterzukommen, werden eure Fähigkeiten und euer Wissen, welche ihr im normalen Modus erlangt habt, definitiv nützlich sein. Es ist sehr spaßig, den Master-Modus durch die Nutzung meiner vergangenen Erfahrungen zu erleben. Im Master-Modus sind einige Gegner und Truhen mitten in der Luft positioniert! Du könntest sogar dein Ausdauer-Rad auffrischen, wenn du es klug einsetzt. Auch wenn du das Spiel schonmal durchgespielt hast, da muss es noch viele Dinge in der weiten Welt von Hyrule geben, die du noch nicht bemerkt oder gesehen hast. Ich empfehle euch, mal die Orte wie Städte und Dörfer in der anderen Reihenfolge im zweiten Durchlauf zu besuchen - ihr könntet einen anderen Eindruck erhalten. Vor allem hoffe ich, dass ihr die Welt von Hyrule noch viel mehr genießen werdet. Zu guter letzt, wir arbeiten zurzeit hart daran, euch das zweite DLC-Paket mit dem Namen "Die Ballade der Recken" zum Ende des Jahres anbieten zu können. Beim Erwerb des The Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass, erhaltet ihr Zugang zu beiden DLC-Paketen (sobald sie erscheinen). Wir investieren gerade viel Arbeit in das zweite DLC-Paket, um sicherzugehen, dass ihr diese Welt noch länger erleben könnt. Seid gespannt. Und nun genießt die legendären Prüfungen!

