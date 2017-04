Zelda: Breath of the Wild - Erster 100-Prozent-Speedrun dauert 50 Stunden

Der erste Spieler hat einen 100%-Speedrun in The Legend of Zelda: Breath of the Wild absolviert. Um das Nintendo-Spiel vollständig durchzuspielen, benötigte er in seinem Livestream satte 50 Stunden.

Der erste Spieler hat einen 100-Prozent-Speedrun in The Legend of Zelda: Breath of the Wild absolviert. Um das Nintendo-Meisterwerk vollständig durchzuspielen, benötigte er im Rahmen seines Livestreams satte 50 Stunden.

Insgesamt hat der französische Speedrunner Xalikah 49 Stunden, 9 Minuten und 41 Sekunden gebräucht, um Zelda: Breath of the Wild komplett durchzuspielen. Zum Erreichen der 100 Prozent müssen alle Türme erklettert, alle Schreine gelöst, alle wichtigen Items gesammelt, alle Monster, Tiere und Pflanzen fotografiert, alle 900 Krog-Samen gefunden, alle Herz- und Ausdauer-Erweiterungen erworben, alle Quests abgeschlossen und alle Orte gefunden werden.

Der fast unmögliche Speedrun

Der Speedrunner litt jedoch unter massiven Problemen: Es sei verdammt schwer, die Übersicht über alle Sachen und Items zu behalten, die in Zelda: Breath of the Wild existieren. Xalikah musste zudem mit Schlafmangel kämpfen, da er den gesamten Speedrun am Stück in seinem Livestream absolvierte.

Die 50 Stunden seien deshalb noch nicht das Ende der Fahnenstange, Xalikah möchte versuchen, in Kürze unter die Marke von 40 Stunden zu kommen. Zum Vergleich: Ein normaler Speedrun, bei dem lediglich Ganon besiegt werden muss, dauert etwa 40 Minuten.

Schaut euch hier den Speedrun an, wenn ihr zu viel Zeit habt:

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

