Zelda: Breath of the Wild - Dominiert sämtliche GOTY-Awards

In diesem Jahr dominiert The Legend of Zelda: Breath of the Wild die GOTY-Awards bei allen Magazinen. Mehr als 60 Auszeichnungen konnte der neueste Teil abstauben. Weit dahinter liegen Super Mario Odyssey und Horizon Zero Dawn.

Anfang des Jahres gewann The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits die renommierten Game Awards für das Spiel des Jahres, nun dominiert der Titel auch die Favoritenliste anderer Outlets. Der Titel wurde von mehr als 60 Magazinen als Spiel des Jahres ausgezeichnet.

63 GOTY-Awards konnte Zelda: Breath of the Wild bislang abstauben, darunter auch von IGN, Polygon, GameSpot und JeuxVideo. Auf Platz 2 liegt Super Mario Odyssey mit 11 Awards, gefolgt von Horizon Zero Dawn mit 9 Awards und NieR: Automata mit 5 Awards.

Zelda staubt alles ab

2016 war für die meisten Magazine Uncharted 4: A Thief's End das Spiel des Jahres - dicht dahinter lag der erfolgreiche Mehrspieler-Shooter Overwatch. 2015 dominierte das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt die Awards, gefolgt von Fallout 4.

Die Entwicklung des neuen Zeldas ist übrigens bereits abgeschlossen. Nintendo bestätigt, dass sich ein Nachfolger in Entwicklung befände. Bis dieser erscheint, dürften aber noch mehrere Jahre vergehen.

