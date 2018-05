Zelda: Breath of the Wild - Arbeiten an neuem Ableger haben scheinbar bereits begonnen

Eine japanische Stellenausschreibung lässt vermuten, dass Nintendo bereits mit den Arbeiten an einem neuen Zelda-Ableger begonnen hat. Der gesuchte Level-Designer sollte Erfahrungen mit dem Planen von Spielen im Konsolenbereich und japanische Sprachkenntnisse haben und unter anderem Events, Dungeon und Gegner umsetzen und diese Elemente in das fertige Spiel implementieren.

Aufgrund des großen Erfolgs von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist es wenig verwunderlich, dass es einen weiteren Ableger der Reihe geben wird. Doch wie es scheint, hat Nintendo bereits mit den Arbeiten begonnen und sucht nach neuen Mitarbeitern.

Zelda: Breath of the Wild Meistverkaufte Titel der Reihe

Neuer Level-Designer gesucht

In einer japanischen Stellenausschreibung wird ein neuer Level-Designer für das Zelda-Franchise gesucht, der unter anderem Events, Dungeon und Gegner umsetzen und diese Elemente in das fertige Spiel implementieren soll. Dabei werden Erfahrungen mit dem Planen von Spielen im Konsolenbereich und japanische Sprachkenntnisse als Anforderung angegeben. Weitere Details lassen sich der Stellenausschreibung nicht entnehmen.

Der Twitter-Nutzer "BlackKite" hat die japanische Jobanzeige übersetzt und versucht die Sätze zu interpretieren. Laut ihm wird explizit jemand gesucht, der Konsolenerfahrung besitzt. Aus diesem Grund wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um einen Mobile-Titel handeln, sondern um ein Spiel für die Nintendo Switch oder den 3DS.

"Nintendo sucht einen Level-Designer für die The-Legend-of-Zelda-Reihe. Er muss Events/Dungeons/Fields/Gegner von der Skizze aus ins Spiel implementieren können. Zudem sollte er sich mit der Planung von Konsolenspielen auskennen und Japanisch sprechen."

Nintendo is hiring a level designer for The Legend of Zelda series. Will create events/dungeons/fields/enemies from design to actual implementation. Should have game planner experience on console games & can communicate in Japanese.https://t.co/iV2gYUYpnS pic.twitter.com/9V1Z5JgOtG — 黒凧 BlackKite (@bk2128) 7. Mai 2018

Selbst wenn die Gerüchte war sind und Nintendo bereits die Arbeiten an einen neuen Zelda-Ableger begonnen hat, sollte in naher Zukunft nicht mit einer Veröffentlichung gerechnet werden. Nintendo wird sicherlich auch im Rahmen der vor uns liegenden E3 im Juni keine weiteren Details zu einem möglichen Breath of the Wild-Nachfolger verraten.