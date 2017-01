In The Legend of Zelda: Breath of the Wild können Spieler ein alternatives Ende erleben. Dafür müssen sie im Verlauf des Spiels einige Bedingungen erfüllen. Unklar ist, wo genau der Unterschied zwischen den Story-Verläufen liegt.

Mit dem kommenden The Legend of Zelda: Breath of the Wild nähert Nintendo die Reihe an ein klassisches Rollenspiel an. Kein Wunder, dass der Titel im Zuge über ein alternatives Ende verfügen wird.

In einem Interview mit den Kollegen von IGN Portugal erklärte Produzent Eiji Aonuma, dass es nicht, wie in der Serie sonst üblich, nur ein Ende geben wird. Sollte der Spieler diverse Kriterien erfülle, könne er sich über ein anderes Storyfinale freuen.

Alternatives Ende freischalten im neuen Zelda

Unklar ist natürlich, inwiefern sich die beiden Storyverläufe voneinander unterscheiden und was die Spieler tun müssen, um die Geschichte auf eine andere Art und Weise abzuschließen. Aonumas Worte hören sich allerdings so an, als ob es ein vorgesehenes und ein leicht anderes und nur durch Beachtung einiger Details hervorzurufendes alternatives Ende geben wird.

Weißt Du mehr? Teste Dein Wissen zu Zelda: Breath of the Wild!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 03. März 2017 zeitgleich für Nintendo Switch und Wii U. Worin sich die beiden Versionen voneinander unterscheiden, erfahrt ihr in unserer Auflistung der Unterschiede, die wir für euch zusammengetragen haben.

Seitenauswahl

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Verspäteter Release in Europa? Wird der Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Europa verschoben? Ein aktueller Bericht von Eurogamer deutet darauf hin, dass der Titel den Launch der Nintendo Switch ...

Zelda: Breath of the Wild - Artwork zollt dem Erstling Tribut Das neue Jahr hat begonnen. Als Grußkarte der etwas anderen Art gibt es von den Entwicklern von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Remake eines älteren Artworks, das seinerzeit zu ...

Siehe auch: Alternativ