Dass das neue Zelda: Breath of the Wild ein wenig umfangreicher sein wird als die Vorgänger liegt nah, doch wie groß soll das Spiel am Ende genau sein? Eiji Aonuma bezieht klar Stellung und behauptet etwas schier unmögliches.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für alle Nintendo-Fans das meist erwartete Game diesen Jahres und nachdem man uns regelmäßig mit Trailer, Teasern und Screenshots fütterte, steht der Release am 03. März direkt vor der Tür. Im neuen Zelda soll man so manch eine Stunde verbringen können, doch wie umfangreich soll das Spiel denn jetzt sein?

In einem lockeren Interview plauderte Eiji Aonuma ein wenig aus dem Nähkästchen und behauptete etwas, was im ersten Moment unglaublich klingt. Laut seiner Aussage ist es nämlich "unmöglich", den Titel innerhalb einer Woche komplett durchzuspielen. Dazu zählen alle Achievements, Items, Dungeons, etc.. 100% halt.

Ist das realistisch?

Natürlich wird Zelda: Breath of the Wild gigantisch, doch so wirklich glaubhaft ist diese Zeitangabe von 7 Tagen nicht. Als Casual-Gamer benötigt man wahrscheinlich wirklich so lange um alles zu entdecken, doch etliche Speedrunner haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie große Titel innerhalb weniger Stunden zu 100% abschließen können.

Seitenauswahl

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Das letzte Wii U Spiel von Nintendo Nintendo wird nach The Legend of Zelda: Breath of the Wild keine weiteren Spiele mehr für die Wii U veröffentlichen. Die Konsole soll das Ende ihres kurzen Lebens bereits erreicht haben. ...

Zelda: Breath of the Wild - Nintendo erklärt Unterschied zwischen Switch und Wii U Lohnt sich der Kauf einer Nintendo Switch, um The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu spielen? Oder kann man gleich zur günstigeren Wii U Version greifen? Nintendo hat jetzt den ...

Siehe auch: 100%