YouTube - YouTube Red wird zu YouTube Premium

YouTube stellt den kostenpflichtigen Dienst YouTube Premium vor. YouTube Red erhält demnach ein Update und wird in Zukunft YouTube Premium lauten, das in immer mehr Ländern zur Verfügung steht.

YouTube Red wird zu YouTube Premium, die Mannen von Google ändern jedoch nicht nur den Namen ihres kostenpflichtigen Angebots auf YouTube.

Innerhalb eines Blog-Posts haben die Verantwortlichen alle relevanten Infos zusammengetragen. Den Anfang macht das inhaltliche Repertoire von YouTube Premium. Was ist also enthalten?

Das Angebot sieht wie folgt aus:

YouTube Premium enthält YouTube Music:

Werbefrei (ad-free), Abspielen im Hintergrund und Downloads Eine größere Auswahl an YouTube Orginal Series und Movies Ad-free, Background-Play und Download-Möglichkeit quer durch ganz YouTube

Bei YouTube Music handelt es sich um einen Streaming-Service, der das Hören und Entdecken neuer Songs einfacher gestalten soll. Dazu zählen eine neue Mobile-App und ein neuer Desktop-Player, die extra für YouTube Music angedacht sind.

YouTube verfügt zudem über ein Angebot an YouTube Originals, die ihr in Zukunft über YouTube Premium ansehen könnt, ähnlich wie es beispielsweise bei Netflix und Amazon Prime Video der Fall ist. Dazu zählen unter anderem Cobra Kai, Step Up: High Water oder Impulse. Hier soll es in Bälde ordentlich Nachschub geben! Sogar Shows aus Deutschland werden erwartet.

YouTube Kann nicht mit Netflix mithalten, sagt Google

Am Ende wird die gesamte YouTube-Erfahrung für die treuen Abonnenten abgerundet, indem es keine Werbung mehr auf der Plattform gibt. Das sogenannte Background-Play und die Download-Möglichkeit durch die gesamte YouTube-Datenbank hinweg sind ebenfalls im Abo enthalten.

YouTube Premium kostet übrigens 11,99 US-Dollar im Monat. Falls ihr nur auf YouTube Music zugreifen möchtet, dann soll Music Premium für 9,99 US-Dollar angeboten werden.

YouTube „Milch ist Gift“ - Warum Reichweite gefährlich sein kann!