YouTube - Vier YouTuber interviewen in Kürze Martin Schulz

Am kommenden Dienstag werden vier YouTuber im Rahmen der zweiten Sendung zu #DeineWahl SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz befragen. Neben Mikro Drotschmann alias MrWissen2Go und Lisa Sophie, bekannt als ItsColeslaw, werden zwei neue YouTuber zu der Fragerunde beiwohnen: Nihan Sen sowie MarcelScorpion.

Kurz vor der gamescom haben vier YouTuber Bundeskanzlerin Angela Merkel interviewt. Die gesamte Sendung konnte live bei YouTube oder als Video-on-Demand nachgeschaut werden.

In Kürze wird #DeineWahl schließlich in die zwei Runde gehen. So werden am 05. September 2017 vier YouTuber auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz befragen. Wie beim Interview mit Angela Merkel werden wieder Mikro Drotschmann alias MrWissen2Go sowie Lisa Sophie, bekannt als ItsColeslaw mit dabei sein.

Neu sind hingegen die 26-jährige Nihan Sen, die auf ihrem YouTube-Kanal Beauty- und Entertainment-Videos macht und über 780.000 Abonnenten verfügt sowie MarcelScorpion. Der 24-jährige verfügt insgesamt über 2 Millionen Abonnenten und produziert auf seinem Kanal Videos zu Entertainment, Lifestyle sowie Gaming. Ischtar Isik wird ebenso nicht mehr mit dabei sein wie Alexander Böhm alias AlexiBexi.

Die Produktion der zweiten Sendung wird wieder die ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 in technischer Kooperation mit YouTube übernehmen. Geführt wird das Interview am kommenden Dienstag, den 05. September, zwischen 12 und 13 Uhr. Anschauen könnt ihr es, genau wie das Interview mit Angela Merkel, live via YouTube.

