YouTube - Videos auf mobilen Endgeräten in HDR

Die Videos auf YouTube in noch besserer Qualität abspielen? Das ist nun auf mobilen Endgeräten möglich, denn die YouTube-App kann Videos nun auch in HDR Videos.

Viele sind unzufrieden mit dem neuen YouTube-Design und möchten womöglich das alte Design zurückbekommen. Deswegen haben wir in einer kurzen Anleitung für euch zusammengetragen, was ihr dafür tun müsst, denn das ist durchaus möglich:

Doch an der Plattform wird pausenlos geschraubt. So gibt es neben den bekannten Neuerungen ein kleines Update, das sich eher unaufdringlich eingeschlichen hat. Die Rede ist von einer Aktualisierung der YouTube-App, die auf diversen mobilen Endgeräten nun eine Wiedergabe der Videos in HDR ermöglicht.

HDR auf dem Smartphone

Um dieses Feature auf eurem mobilen Endgerät auszuprobieren, müsst ihr zunächst die aktuelle Version der YouTube-App herunterladen. Im Anschluss braucht ihr euch lediglich die Auflösung anzeigen lassen, in der eure Videos dort abgespielt werden. Wenn euer Smartphone in Frage kommt, findet ihr den Eintrag HDR mit der entsprechenden Auflösung vor.

Diverse Endgeräte sind bereits bestätigt, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Galaxy Note 8, Sony Xperia XZ Premium, das LG V30 und sogar das Google Pixel. Die Webseite Sammobile berichtet jedoch über Darstellungsprobleme, die auftreten können, wenn das Display nicht auf 1440p eingestellt ist. Den entsprechenden Hinweis gab es wie so oft auf Reddit zu sehen, wo in einem Thread vor wenigen Tagen darauf aufmerksam gemacht wurde.

Seitenauswahl

YouTube - JuliensBlog: Urteil wegen Volksverhetzung bestätigt Der YouTuber JuliensBlog wurde im Februar 2016 wegen Volksverhetzung zu einer Strafe von 15.000 Euro und einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Landgericht Münster bestätigte ...